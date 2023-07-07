Столтенберг заявив, що Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі

До цього українська сторона заявляла, що Зеленський візьме участь у саміті лише у тому випадку, якщо на зустрічі будуть зроблені реальні кроки на шляху до прийняття України до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня у рамках початку нового формату взаємодії України з Альянсом.

Про це повідомляє Європейська правда.

"Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційній зустрічі нової Ради Україна-НАТО. Це буде платформою для кризових консультацій та прийняття рішень, де ми всі збираємося як рівні для вирішення проблем безпеки занепокоєнь", – сказав у п'ятницю на пресконференції напередодні саміту НАТО генсек Єнс Столтенберг.

Він не уточнив, чи Зеленський поєднається онлайн.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розраховує на "політичне запрошення" до НАТО. Раніше голова ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Україна на саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі, прагне отримати "чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою". Зараз тривають консультації та переговори із партнерами, щоб цей саміт став результативним для України.