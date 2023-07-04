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Зеленський відвідає Болгарію на запрошення уряду, - ЗМІ

Візит, імовірно, відбудеться у четвер, 6 липня.

Зеленський відвідає Болгарію на запрошення уряду, - ЗМІ
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відвідає Болгарію на запрошення уряду, повідомляє видання 24chasa.

Деталі візиту українського президента поки що не оприлюднюють, але, ймовірно, відвідини відбудуться у четвер, 6 липня. З міркувань безпеки час візиту Зеленського тримають у секреті.

Президент України відвідає Болгарію після того, як депутати відмовилися прислухатися до його заклику про допомогу.

Також болгарські парламентарі відмовилися вислухати главу українського МЗС Дмитра Кулебу, котрий провів декілька днів у Софії, намагаючись домовитися про військову допомогу.

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Нагадаємо, минулого місяця уряд Болгарії затвердив новий пакет військово-технічної допомоги для України.

Нині чотири парламентські групи Народних зборів Болгарії (ГЕРБ, "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", "Рух за права і свободи" і "Є такий народ") представили спільний проєкт декларації на підтримку вступу України в НАТО.

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