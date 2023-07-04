Україна вислала на консультації посла Грузії через знущання над Саакашвілі

МЗС наголосило на готовності обговорити перевезення Саакашвілі для лікування в Україні.

Україна вислала на консультації посла Грузії Георгія Закарашвілі через знущання владою Грузії над ув’язненим громадянином України Міхеілом Саакашвілі.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що на виконання доручення президента Володимира Зеленського 4 липня до Міністерства закордонних справ було викликано посла Грузії Закарашвілі, якому висловлено рішучий протест у зв’язку із суттєвим погіршенням стану ув’язненого в Грузії Саакашвілі.

Грузинському дипломату було наголошено, що таке ставлення до Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Грузинська влада має припинити знущання над громадянином України.

"У зв’язку з цим послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася", – йдеться у повідомленні.

Українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Саакашвілі до України для лікування та догляду.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав грузинську владу передати Україні Саакашвілі для лікування. Це відбулося на тлі публікації відео, де видно його нинішній стан здоровʼя.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що грузинська влада заслуговує на жорстку реакцію України через ставлення до Саакашвілі.