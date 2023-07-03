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Саакашвілі вперше з лютого взяв участь у засіданні суду з лікарні

Політик ще раз продемонстрував свій жахливий фізичний стан.

Саакашвілі вперше з лютого взяв участь у засіданні суду з лікарні
Фото: Daryna Chyzh

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі 3 липня по відеозв'язку вперше після довгої паузи з’явився на судовому засіданні.

Про це повідомила колишня речниця Саакашвілі Дарина Чиж, Mtavari TV.

Вона процитувала слова Саакашвілі: "Я можу бути фізично слабким, але я дуже сильний зсередини, я дуже сильний! Я не вчиняв злочину проти Грузії".

Саакашвілі ще раз продемонстрував свій жахливий фізичний стан.

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Нагадаємо, раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що уважно стежить за станом здоров'я Саакашвілі.

Останнім часом стан здоров'я ув’язненого експрезидента значно погіршився. У березні апеляційний суд Тбілісі визнав таким, що не має підстав, клопотання адвокатів Саакашвілі про відстрочення вироку та звільнення за станом здоров'я.

Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.

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