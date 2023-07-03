Політик ще раз продемонстрував свій жахливий фізичний стан.

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі 3 липня по відеозв'язку вперше після довгої паузи з’явився на судовому засіданні.

Про це повідомила колишня речниця Саакашвілі Дарина Чиж, Mtavari TV.

Вона процитувала слова Саакашвілі: "Я можу бути фізично слабким, але я дуже сильний зсередини, я дуже сильний! Я не вчиняв злочину проти Грузії".

Саакашвілі ще раз продемонстрував свій жахливий фізичний стан.

Нагадаємо, раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що уважно стежить за станом здоров'я Саакашвілі.

Останнім часом стан здоров'я ув’язненого експрезидента значно погіршився. У березні апеляційний суд Тбілісі визнав таким, що не має підстав, клопотання адвокатів Саакашвілі про відстрочення вироку та звільнення за станом здоров'я.

Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.