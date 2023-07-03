​Українська писанка і кобзарсько-лірницькі традиції можуть стати спадщиною ЮНЕСКО

У 2023 році Україна вперше підготувала та подала три номінації.

Українська писанка і кобзарсько-лірницькі традиції можуть поповнити Списки нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО вже наступного року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

У 2023 році Україна вперше підготувала та подала три номінації на включення до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Дві з них розглядатимуть наступного року – це міжнародна номінація до Репрезентативного списку, підготовлена спільно з Республікою Естонія, "Українська писанка: традиція і мистецтво", а також номінація до Реєстру належної практики охорони "Практика з охорони кобзарсько-лірницької традиції".

Номінація "Технологія виконання вишивки «білим по білому» міста Решетилівки Полтавської області" проходитиме процедуру розгляду в циклі 2025 року.

"Сподіваюсь, що Списки ЮНЕСКО будуть поповняться нашими двома елементами нематеріальної культурної спадщини вже наприкінці 2024 року. Таке рішення покаже, що українська спадщина є джерелом незламності та мужності народу в боротьбі за незалежність та майбутнє", - зазначив міністр культури Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, раніше до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО були внесені: Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості; Традиція Косівської мальованої кераміки; Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього.

До списку нематеріальної культурної спадщини, яка потребує термінової охорони внесено такі елементи, як: Козацькі пісні Дніпропетровщини й Культура приготування українського борщу.