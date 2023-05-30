ЮНЕСКО через Heritage Emergency Fund профінансувала закупівлю обладнання для чотирьох українських музеїв — Національного музею імені Богдана та Варвари Ханенків, Національного музею Тараса Шевченка, Національного музею «Київська картинна галерея» та Національного науково-природничого музею НАН України. Про це повідомила пресслужба ГО Museum for change.

Для допомоги обрали чотири музеї, розташовані у так званому музейному кварталі Києва, який найбільше постраждав від російської атаки 10 жовтня 2022 року. Спочатку представники ЮНЕСКО в Україні самі відвідували музеї та складали список потреб. Пізнше, на етапі реалізації програми, цей список коригували представники музеїв та ГО Museum for Change (організація, що виступила оператором цієї програми в Україні) відповідно до актуальних запитів інституцій на той час.

Фото: ГО Museum for Change / Юрій Стефаняк Осушувачі повітря для Київської картинної галереї

Фото: ГО Museum for Change / Юрій Стефаняк Портативні зарядні станції Bluetti для Природничого музею. Вони дозволяють зберегти дієздатність охоронної сигналізації та морозильних камер, де біологічні об’єкти

Зокрема, Природознавчий музей отримав систему оповіщення про повітряну тривогу, протипожежні сейфи для цінних експонатів та спеціальну шафу для роботи з токсичними речовинами. Музей Тараса Шевченка — екофлоу та ящики для зберігання архівних документів, графіки та текстилю. Київська картинна галерея — осушувачі повітря та безперебійне живлення для охоронної системи. Також міжнародна організація профінансувала проєктні роботи та дослідження для подальшої реставрації дерев’яних дверей та будівлі Музею Ханенків, які були пошкоджені у наслідок вибуху російської ракети у жовтні 2022 року.

Фото: ГО Museum for Change / Юрій Стефаняк Інверторний генератор для Музею Шевченка

Фото: ГО Museum for Change / Юрій Стефаняк Металеві шафи для зберігання легкозаймистих рідин для відділу збереження Музею Ханенків

«Завдяки допомозі ЮНЕСКО музей зміг провести інструментальне дослідження будівлі, 3D-сканування історичних інтер’єрів, а також проєкт на реставрацію історичних вхідних дверей: дослідження деревини, кріплення, хімічного складу покриття. Цей етап є надважливим для подальшого відновлення і його потрібно було зробити якнайшвидше», — розповіла Юлія Ваганова, директорка Музею Ханенків.

Загалом музеї отримали 24 різних типів обладнання на загальну суму 3,7 мільйонів гривень.

Восени 2022 року, після масованих обстрілів України, Міністерство культури та інформаційної політики звернулося до ЮНЕСКО по допомогу для українських музеїв. Міжурядова організація оголосила конкурс проектних заявок на реалізацію програми фінансової підтримки, який виграла ГО Museum for Change, що має релевантний досвід. Загалом від початку повномасштабної війни вони допомогли більш ніж 60 закладам культури отримати кошти від різних міжнародних організацій.

«Для нас у цьому проєкті було важливо не тільки купити необхідне обладнання, а й продемонструвати музейникам, що ми маємо потужну підтримку від найвідомішої міжурядової організації, що ми не одні», — каже Олександра Ковальчук, співзасновниця ГО Museum for Change, заступниця директорки з розвитку Одеського художнього музею.

Це вже другий приклад співпраці Museum for Change та ЮНЕСКО за час повномасштабної війни. За словами Ковальчук, ці організації, а також ALIPH, CER та музейні мережі продовжують працювати над впровадженням наступних програм підтримки української культури. Зокрема йдеться і про регіональні музеї: Одеський художній музей та Одеський археологічний.

ЮНЕСКО — міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка сприяє зміцненню миру і безпеки шляхом розвитку міжнародного співробітництва в галузі освіти, науки, культури, комунікації та інформації. ЮНЕСКО промотує обмін знаннями та вільне поширення ідей для прискорення взаєморозуміння та більш досконалого пізнання життя один одного. Програми ЮНЕСКО сприяють досягненню Цілей сталого розвитку, визначених у Порядку денному до 2030 року, ухваленому Генеральною Асамблеєю ООН у 2015 році.

Heritage Emergency Fund — донорський механізм фінансування, заснований ЮНЕСКО в 2015 році, щоб дати можливість Організації швидко та ефективно реагувати на кризи, спричинені збройними конфліктами та катастрофами, спричиненими природними та антропогенними небезпеками по всьому світу.

Museum for Change — українська громадська організація, заснована 2017 року з метою розширення можливостей музеїв Одеси та підтримки їхніх зусиль у сфері комунікації та фандрейзингу. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну основним завданням організації є підтримка українських культурних інституцій у збереженні їхніх колекцій та команд під час війни шляхом налагодження партнерства з міжнародними організаціями та приватними донорами. З 24 лютого 2022 року підтримали понад 60 культурних інституцій у 7 регіонах України у партнерстві з ЮНЕСКО, фондом ALIPH, Cultural emergency response, House of Europe, Гете-Інститутом, Всесвітнім фондом пам'яток та приватними донорами.

Нагадаємо, Мінкультури готує декілька досьє для внесення до списку ЮНЕСКО.