Миколайчук OPEN оголосив учасників міжнародного конкурсу

Чернівецький фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN оголосив програму міжнародного конкурсу. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Взяти участь у Міжнародному конкурсі могли повнометражні ігрові фільми, вироблені у 2022-2023 роках, які не мають зв’язку з країною-агресором. Відбірники фестивалю, генеральний продюсер Олексій Гладушевський та програмний директор Алекс Малишенко, обрали вісім глядацьких стрічок. Переможця обиратимуть глядачі шляхом голосування. Найкращий фільм отримає нагороду від фестивалю та грошовий приз у розмірі $1000.

До міжнародного конкурсу увійшли наступні фільми:

Фото: Миколайчук OPEN

«МРТ» (R.M.N.) / реж. Крістіан Мунджіу / Румунія, Франція, Бельгія, Швеція / 2022

Новий фільм легендарного режисера, неодноразового переможця Каннського кінофестивалю та одного з найяскравіших і найвідоміших представників Румунської нової хвилі. Прем’єра «МРТ» також відбулася в основному конкурсі Каннського кінофестивалю минулого року.

Головний герой, заробітчанин Матіас, перед Різдвом повертається з Німеччини додому, в гірське село у Трансильванії. Тут майже немає роботи, а платня за ту, яка є, не приваблює нікого з мешкан(-ок)ців. Втім, коли замість них наймають трудових мігрант(-ок)ів, мешкан(-ки)ці селища виступають проти цього рішення.

Фото: Миколайчук OPEN

«Мій сусід Адольф» (My Neighbor Adolf) / реж. Леон Прудовський / Ізраїль, Польща, Колумбія / 2022

Ізраїльський режисер Леон Прудовський обрав фантасмагоричний шлях для розмірковувань на тему трагедії свого народу. За сюжетом, самотній і сварливий чоловік, на прізвище Польскі, який пережив Голокост, починає підозрювати, що його новий сусід ніхто інший як… Адольф Гітлер. Який щасливо втік до Колумбії, де і відбувається дія стрічки. Оскільки герою ніхто не вірить, він вирішує провести детективне розслідування, щоб знайти докази. Але для цього доведеться спілкуватися зі сусідом ближче, ніж йому хотілося би. Настільки близько, що двоє чоловіків цілком могли би потоваришувати.

Фото: Миколайчук OPEN

«Тривала втеча» (Jailbird) / реж. Андреа Маньяні / Італія, Україна/ 2022

Італійський режисер добре відомий українському глядачу за фільмом «Ізі», події якого частково відбувалися на території України. Нова робота Андреа Маньяні також є копродукційною (українські партнери Fresh Production Group) і частково знята в Україні. Одну з головних ролей зіграла відома акторка театру та кіно Ніна Набока («Припутні»), а оператором став Ярослав Пілунський, який зараз боронить батьківщину на фронті. «Тривала втеча» знята в стилі драмеді та оповідає історію хлопця, який був народжений у в’язниці. Подорослішавши, він повертається до виправного закладу як наглядач, але життя підкидає герою сюрприз і змінює його долю.

Фото: Миколайчук OPEN

«Хто ти, Філіпе?» (Filip) / реж. Міхал Квечинський / Польща / 2022

Стрічка торкається теми Голокосту та рефлексує над однією з найбільших трагедій в історії людства у незвичний спосіб. Головний герой Філіп працює офіціантом у ресторані вишуканого готелю у Франкфурті-на-Майні. Насправді він є втікачем із Варшавського гетто, на його очах нацисти застрелили його кохану. А в центрі ворожої Німеччини польський єврей вдало видає із себе француза, щоби підступно мститися нацистам у власний спосіб.

Фільм отримав «Срібного лева» на кінофестивалі у Гдині — головній події року для польського кіно, що сфокусовано на національному кінематографі. Сценарій фільму «Хто ти, Філіпе?» заснований на однойменному напівбіографічному романі польсько-американського письменника Леопольда Тирманда («Філіп», 1961).

В Український прокат картина вийде 29 червня. Дистриб’ютор — Film.UA Distribution.

Фото: Миколайчук OPEN

«Я і Фелікс» / реж. Ірина Цілик / Україна / 2022

Фільм засновано на романі письменника та чоловіка режисерки Артема Чеха «Хто ти такий?». У стрічці ми слідкуємо за Тимофієм крізь роки, чиє дорослішання припало на буремні 1990-ті. Фелікс, співмешканець його бабусі, колишній контррозвідник і глибоко травмована різними війнами людина, зіграв у житті підлітка особливу роль. Минуть роки, і Тимофій зможе «поміряти його взуття» й навчитися прощати.

Фото: Миколайчук OPEN

«Сліпа верба, спляча жінка» (Blind willow, Sleeping Woman) / реж. П’єр Фельдес / Франція, Люксембург, Канада, Нідерланди / 2022

Анімаційна стрічка заснована на творах відомого японського письменника Харукі Муракамі та відзначена нагородою журі на найпрестижнішому фестивалі анімації в місті Ансі. Дія фільму відбувається у 2011 році у місті Токіо, яке декілька днів тому постраждало від землетрусу та цунамі. Кіоко раптово покидає свого чоловіка після того, як п’ять днів поспіль безперестанку дивилася репортажі про землетрус. Її безпорадний чоловік Комура бере тижневу відпустку й відправляється на північ, щоби доставити двом молодим жінкам пакунок, про вміст якого він не здогадується.

Його колега Катагірі, простий агент зі стягнення боргів за професією та дивний самітник у житті, повернувшися додому одного вечора, знаходить там двометрову жабу, яка просить його врятувати Токіо від неминучого землетрусу. Через спогади, сни та фантазії Кіоко, Комура та Катагірі намагаються заново пізнати себе під впливом свого бачення землетрусів, яке проявляється у вигляді злих верб, величезних дощових черв’яків, таємних обітниць, загадкових пакунків та темного нескінченного коридору.

Фото: Миколайчук OPEN

«Як там Катя?» / реж. Крістіна Тинькевич / Україна / 2022

Український фільм, що підкорив Локарно (приз найкращій акторці Анастасії Карпенко). Сюжет побудовано навколо історії лікарки швидкої допомоги Анни, яка сама виховує доньку Катю та мріє про краще життя для неї. Раптовий і брутальний збій помірного плину життя змушує Анну постати перед дилемою, що підважить засади її власних моральних меж у суспільстві, що не має жодних.

Фото: Миколайчук OPEN

«Я, Ніна» / реж. Марися Нікітюк / Україна, Німеччина / 2022

Фільм-відкриття кінофестивалю. Це життєствердна драма, знята за мотивами особистої історії журналістки й телеведучої Яніни Соколової. Стрічка, що, на перший погляд, присвячена складній темі, фокусується на цінності життя, яке варте боротьби. Показ на «Миколайчук OPEN» стане українською прем’єрою фільму. Світова прем’єра «Я, Ніна» відбулася в офіційному конкурсі на Талліннському міжнародному кінофестивалі «Темні ночі» у 2022 році.

Фестиваль Миколайчук OPEN проводить міжнародний конкурс вперше. Сам фестиваль проходить вдруге, минулого року він став першим кінофестивалем, що відбувся офлайн за умов повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Цьогоріч Миколайчук OPEN відбудеться з 15 до 20 червня. Нагадаємо, до національного конкурсу фестивалю ввійшли 18 українських короткометражних фільмів різних жанрів (ігрові, документальні та експериментальні), серед них ті, що матимуть перший фестивальний показ.