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На Миколайчук OPEN пройде прем’єра фільму «Вересень», де грає Лесь Подерев’янській

Ролі також виконали Мирослав Кувалдін, Андрій Середа, Микола Вересень.

На Миколайчук OPEN пройде прем’єра фільму «Вересень», де грає Лесь Подерев’янській
Кадр з фільму «Вересень»
Фото: Миколайчук OPEN

20 червня у Чернівцях на фестивалі Миколайчук OPEN відбудеться прем’єра фільму «Вересень» Георгія Фоміна. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Події чорної треш-комедії «Вересень» відбуваються напочатку 2010-х. За сюжетом, актор Микола Вересень (у виконанні Миколи Вересня) гине на знімальному майданчику, виконуючи роль царя Івана Грозного. Тепер чорти, які думають, що він і є Грозний, намагаються всіма можливими способами затягнути його до пекла. Історія перестрибує в часі та просторі, в кадрі з’являються менти-вампіри в ролі чортів, гуцули-пияки в ролі янголів та інші містичні істоти.

Кадр з фільму «Вересень»
Фото: Миколайчук OPEN
Кадр з фільму «Вересень»

У фільмі також грають Лесь Подерв'янський, Мирослав Кувалдін та Андрій Середа.

«Я стежу за “Вереснем” (тоді ще “Шляхом мерця”) зі 2018 року, коли він планувався до виходу у прокат. Цей фільм ще тоді вражав творчою сміливістю та обіцяв щось, чого ми раніше не бачили в українському кіно. Роки потому можу сказати, що моє передчуття не підвело, і це справді непересічний фільм з дуже чорним гумором та усіма ознаками майбутньої культовості. Єдина засторога — це суто 18+», – коментує вибір фестивалю програмний директор Міжнародного кінофестивалю Миколайчук OPEN Алекс Малишенко.

Кадр з фільму «Вересень»
Фото: Миколайчук OPEN
Кадр з фільму «Вересень»

Зйомки фільму «Вересень» розпочалися ще у 2013 році, а завершили картину сім років потом, у 2020-му. На жаль, режисер не дожив до прем’єри. Ось як померлого Георгія Фоміна згадує легендарний український письменник, драматург та художник Лесь Подерв’янський:

«З Жорою ми познайомились у студії Ігоря Моляра. Ігор запропонував нам написати сценарій про телебачення, він пригостив нас кавою і віскі і дав гроші, щоб ми не розплескали натхнення. Ми пішли в найближчий генделик, ми хотіли знайомитись, фантазувати і пропивати гроші, сценарій про телебачення обрастав дикими подробицями, як забутий в джунглях індуїстський храм, крізь стіни якого ростуть квіти, ліани і інші екзотичні бур'яни. Через пів години, крім журналістів, операторів, продюсерів і іншого телевізійного бидла, там з'явились вампіри, майстри кунг фу, якудза і індійський магараджа.

Спілкуватись з Жорою було легко і приємно, він відрізнявся від звичайних людей, так, як корідний бик від колгоспної череди, мені здалося, що я знаю його з дитинства. Ми пиячили і фантазували, настала ніч, врешті-решт нас випхали із генделика назустріч новим пригодам. 

З того часу пройшло багато років, Жора встиг зіграти Миколу Островського в спектаклі “Павлік Морозов” по моїй п'єсі, а я зіграв вбивцю в Жориному фільмі “Вересень”. Моя роль мені сподобалась, я грав такого собі Клінта Іствуда із передмістя Староїбанска, я мало говорив і багато убивав. Кінець кінцем мене теж вбили, але перед тим, як остаточно здохнути, я застрелив Сєргєя Єсєніна. За таке і померти не шкода».

Продюсерами фільму є Ігор Савиченко, Роман Климпуш та Володимир Філіппов. Показ стрічки «Вересень» відбудеться 20 червня, в останній день фестивалю. Дистриб’ютор фільму — Артхаус Трафік. Стрічка вийде в український прокат 10 серпня 2023 року.

Нагадаємо, фестиваль Миколайчук OPEN пройде з 15 до 20 червня за підтримки Чернівецької міської ради, Чернівецької обласної ради та Буковинської кінокомісії. Фільмом-відкриттям стане стрічка Марисі Нікітюк «Я, Ніна», створена за мотивами біографії журналістки Яніни Соколової.

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