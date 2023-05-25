На Миколайчук OPEN пройде прем’єра фільму «Вересень», де грає Лесь Подерев’янській

20 червня у Чернівцях на фестивалі Миколайчук OPEN відбудеться прем’єра фільму «Вересень» Георгія Фоміна. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Події чорної треш-комедії «Вересень» відбуваються напочатку 2010-х. За сюжетом, актор Микола Вересень (у виконанні Миколи Вересня) гине на знімальному майданчику, виконуючи роль царя Івана Грозного. Тепер чорти, які думають, що він і є Грозний, намагаються всіма можливими способами затягнути його до пекла. Історія перестрибує в часі та просторі, в кадрі з’являються менти-вампіри в ролі чортів, гуцули-пияки в ролі янголів та інші містичні істоти.

Фото: Миколайчук OPEN Кадр з фільму «Вересень»

У фільмі також грають Лесь Подерв'янський, Мирослав Кувалдін та Андрій Середа.

«Я стежу за “Вереснем” (тоді ще “Шляхом мерця”) зі 2018 року, коли він планувався до виходу у прокат. Цей фільм ще тоді вражав творчою сміливістю та обіцяв щось, чого ми раніше не бачили в українському кіно. Роки потому можу сказати, що моє передчуття не підвело, і це справді непересічний фільм з дуже чорним гумором та усіма ознаками майбутньої культовості. Єдина засторога — це суто 18+», – коментує вибір фестивалю програмний директор Міжнародного кінофестивалю Миколайчук OPEN Алекс Малишенко.

Фото: Миколайчук OPEN Кадр з фільму «Вересень»

Зйомки фільму «Вересень» розпочалися ще у 2013 році, а завершили картину сім років потом, у 2020-му. На жаль, режисер не дожив до прем’єри. Ось як померлого Георгія Фоміна згадує легендарний український письменник, драматург та художник Лесь Подерв’янський:

«З Жорою ми познайомились у студії Ігоря Моляра. Ігор запропонував нам написати сценарій про телебачення, він пригостив нас кавою і віскі і дав гроші, щоб ми не розплескали натхнення. Ми пішли в найближчий генделик, ми хотіли знайомитись, фантазувати і пропивати гроші, сценарій про телебачення обрастав дикими подробицями, як забутий в джунглях індуїстський храм, крізь стіни якого ростуть квіти, ліани і інші екзотичні бур'яни. Через пів години, крім журналістів, операторів, продюсерів і іншого телевізійного бидла, там з'явились вампіри, майстри кунг фу, якудза і індійський магараджа.

Спілкуватись з Жорою було легко і приємно, він відрізнявся від звичайних людей, так, як корідний бик від колгоспної череди, мені здалося, що я знаю його з дитинства. Ми пиячили і фантазували, настала ніч, врешті-решт нас випхали із генделика назустріч новим пригодам.

З того часу пройшло багато років, Жора встиг зіграти Миколу Островського в спектаклі “Павлік Морозов” по моїй п'єсі, а я зіграв вбивцю в Жориному фільмі “Вересень”. Моя роль мені сподобалась, я грав такого собі Клінта Іствуда із передмістя Староїбанска, я мало говорив і багато убивав. Кінець кінцем мене теж вбили, але перед тим, як остаточно здохнути, я застрелив Сєргєя Єсєніна. За таке і померти не шкода».

Продюсерами фільму є Ігор Савиченко, Роман Климпуш та Володимир Філіппов. Показ стрічки «Вересень» відбудеться 20 червня, в останній день фестивалю. Дистриб’ютор фільму — Артхаус Трафік. Стрічка вийде в український прокат 10 серпня 2023 року.

Нагадаємо, фестиваль Миколайчук OPEN пройде з 15 до 20 червня за підтримки Чернівецької міської ради, Чернівецької обласної ради та Буковинської кінокомісії. Фільмом-відкриттям стане стрічка Марисі Нікітюк «Я, Ніна», створена за мотивами біографії журналістки Яніни Соколової.