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На війні загинув письменник Ігор Мисяк

Зокрема, захисник України брав участь у звільненні Херсонщини від російських окупантів.

На війні загинув письменник Ігор Мисяк
Ігор Мисяк
Фото: Комітет гуманітарної та інформаційної політики

На війні загинув письменник Ігор Мисяк. 

Про це повідомляє Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики.

“Захищаючи Україну, загинув письменник, автор роману “Завод” Ігор Мисяк”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що боєць із позивним “Поет” навчався на історичному факультеті Дрогобицького педагогічного університету. Був активним учасником Революції Гідності. У 2014-2015 рр. проходив службу в полку "Азов", санітаром на "швидкій" і бійцем-рятувальником.

На початку березня 2022 року приєднався до підрозділу Сил територіальної оборони ЗС України. Згодом опинився в лавах окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, де прослужив останні пів року. Брав участь у звільненні Херсонщини від російських окупантів. 

Нагадаємо, під Бахмутом загинув відомий культуролог та дослідник Євген Гулевич. Декілька місяців він вважався зниклим безвісти.

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