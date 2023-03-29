Під Бахмутом загинув відомий культуролог та дослідник Євген Гулевич

У боях під Бахмутом 31 грудня 2022 року загинув редактор, перекладач та магістр культурології Євген Гулевич.

Про це повідомляє Укрінформ із поиланням на музиканта Юрія Хвостова.

“Євген Гулевич, дослідник, інтелектуал, філософ, редактор і автор, відважний воїн і затятий чоловік, загинув у бою під Бахмутом 31 грудня 2022 року. Від учора ми можемо говорити про це доконано, маючи офіційне підтвердження. Досі зберігалася крихітна, але чіпка надія, що страшна новина “зник безвісти при виконанні бойового завдання”, яка надійшла нам на початку цього року, не остаточна”, - написав Хвостов.

Музикант додав, що Гулевич пішов на війну усвідомлено, це був його вибір і чин. В останній приїзд до Львова він встиг дати кілька інтерв'ю і побачитися з товариством.

Зазначається, що про чин похорону і прощання повідомлять згодом.

Євген Гулевич – автор, редактор, перекладач, культурний менеджер та магістр культурології. Є автором культурних та критичних статей у ЗМІ, мистецтвознавчих статей виставкового проєкту "Ангели" й головним редактором українського видання "Світовий атлас вуличного мистецтва і графіті" та перекладу Рея Бредбері "Щось лихе насуває". Учасник команди проєкту документального фільму "Випчина. Село одного дня", консультант проєкту Pinsel.AR, учасник громадської ініціативи "Спадщина майбутнього" та співавтор міжнародного проєкту Mapping Future Heritage.

Нагадаємо, у Бахмуті загинув оператор “Суспільного” Олексій Ольховик. Інформацію про загибель підтвердила дружина Олексія. У нього залишилась донька Єва, якій ще немає року.