Швеція викликає посла Росії через заяву про "законну ціль" у зв'язку з наміром країни вступити до НАТО

Російський посол заявив, що приєднання до НАТО зробило країни Північної Європи "законною мішенню для російських заходів у відповідь, у тому числі військового характеру".

Міністерство закордонних справ Швеції повідомило в середу, 29 березня, що викличе посла Росії в Стокгольмі, щоб поскаржитися на "спробу втручання" в процес подання заявки Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

Швеція та Фінляндія у 2022 році прагнули вступити до НАТО невдовзі після вторгнення Росії в Україну, і сподіваються завершити цей процес цього року.

Російський посол у заяві на веб-сайті посольства зазначив, що приєднання до НАТО зробило країни Північної Європи "законною мішенню для російських заходів у відповідь, у тому числі військового характеру".

“Міністерство закордонних справ викликає російського посла, щоб опротестувати цю очевидну спробу втручання”, — заявив у коментарі виданню міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром.

Нагадаємо, нещодавно парламент Швеції схвалив закон, який дозволить приєднатися до НАТО якнайшвидше.