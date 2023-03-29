Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
Ядерний козир. Лукашенко йде на ескалацію, щоб зберегти владу
Ядерний козир. Лукашенко йде на ескалацію, щоб зберегти владу
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
ГоловнаПолітика

Швеція викликає посла Росії через заяву про "законну ціль" у зв'язку з наміром країни вступити до НАТО

Російський посол заявив, що приєднання до НАТО зробило країни Північної Європи "законною мішенню для російських заходів у відповідь, у тому числі військового характеру".

Швеція викликає посла Росії через заяву про "законну ціль" у зв'язку з наміром країни вступити до НАТО
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Швеції повідомило в середу, 29 березня, що викличе посла Росії в Стокгольмі, щоб поскаржитися на "спробу втручання" в процес подання заявки Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє Reuters. 

Швеція та Фінляндія у 2022 році прагнули вступити до НАТО невдовзі після вторгнення Росії в Україну, і сподіваються завершити цей процес цього року.

Російський посол у заяві на веб-сайті посольства зазначив, що приєднання до НАТО зробило країни Північної Європи "законною мішенню для російських заходів у відповідь, у тому числі військового характеру".

“Міністерство закордонних справ викликає російського посла, щоб опротестувати цю очевидну спробу втручання”, — заявив у коментарі виданню міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром.

Нагадаємо, нещодавно парламент Швеції схвалив закон, який дозволить приєднатися до НАТО якнайшвидше

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також