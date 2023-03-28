Орландо Блум співпрацюватиме з Офісом президента за трьома напрямками, - Зарівна

Офіс президента домовився співпрацювати з британським актором, послом доброї волі Орландо Блумом у трьох напрямках - повернення незаконно вивезених українських дітей, створення бомбосховищ та забезпечення дистанційного навчання у тих місцях, де навчатися офлайн неможливо через постійну загрозу обстрілів. Про це в ефірі телеканалу Рада розповіла радниця голови Офісу президента Дар’я Зарівна.

“Ми придумали класний проєкт, до якого сподіваємося долучити всі ресурси ЮНІСЕФ, в тому чилі комунікаційно і медійно запакувати це таким чином, щоб до цього проєкту долучилися також амбасадори доброї волі. Президент домовився з командою Орландо Блума і командою ЮНІСЕФ, що тепер вони співпрацюватимуть”, - зазначила Зарівна.

За її словами, Орландо Блум відвідав Ірпінь, Київ, селище Демидів, де побачив страшні наслідки російської невмотивованої агресії та війни, і приїхав до ОП “дуже задумливим та стурбованим”.

“Під час зустрічі з президентом у них склалася дуже довірлива комунікація. Орландо Блум розповів, що його мама вивчила гімн України і співає його англійською. Ми домовилися про дуже конкретні кроки і конкретний час, у який ці кроки мають бути зроблені”, - зазначила радниця Єрмака.

Після зустрічі з президентом, за її словами, відбулася зустріч команди ЮНІСЕФ з керівником Офісу Андрієм Єрмаком, де конкретно сконцентрувалися на поверненні незаконно вивезених з України дітей.

“Це абсолютно страшна за своїми масштабами трагедія, обурлива, я помітила, що вона сильно тригерить, емоційно вмикає усіх людей, які про це чують. На сьогодні Росія заявляє про факт депортації близько 744 тисяч українських дітей, нам наразі вдалося зафіксувати 16 200 випадків, але зрозуміло, що їх буде більше. І в цілому діти дуже страждають під час цієї війни. Більше ніж 400 дітей згинули. Майже 1000 дітей отримали поранення, 394 дитини зникли безвісти. І це тільки те, що ми знаємо, бо ще немає інформації з тимчасово окупованих територій”, - каже Зарівна.

Також вона зазначила, що Координаційна рада з питань безпеки і захисту дітей при президентові України, керівником якої є Андрій Єрмак, запускає міжнародну групу, завданням якої буде поширювати розголос про депортацію українських дітей.

“Виявилося, що наразі немає фактично міжнародного легального механізму, як нам цих дітей повернути. Перед цією групою також буде стояти дуже амбітна мета - такий механізм напрацювати”, - резюмувала радниця голови ОП.

Нагадаємо, Орландо Блум приїздив до України 26 березня. За словами Зеленського, Орландо Блум давно й змістовно працює у напрямку захисту дітей. Актор відвідував Донбас ще до повномасштабного вторгнення і бачив, що принесла Україні російська агресія.