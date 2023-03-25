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Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю у Білорусі

Нібито на прохання Лукашенка.

Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю у Білорусі
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Заява Британії стала приводом для переговорів із Лукашенком, але Мінськ давно просить розмістити у них російську тактичну ядерну зброю", - сказав Путін.

Він зазначив, що РФ не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових, як США в Європі.

Путін також заявив, що вже 1 липня на території Білорусі нібито завершать побудову сховища для ядерної зброї.

За його словами, білорусам переобладнали літаки - 10 типів готові до застосування тактичної зброї.

Нагадаємо, нещодавно високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що візит Сі до Москви зменшив імовірність ядерної війни. Зокрема, “мирний план” Китаю засуджує використання такого типу зброї.

В кінці зими Росія надала США офіційну ноту про вихід з ключового договору щодо ядерної зброї. США все ще дотримуються договору, включно з чисельними обмеженнями щодо ядерної зброї. 

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