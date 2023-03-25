Російські окупанти продовжують грабувати населення на окупованій території, - Генштаб

Російські окупанти продовжують грабувати населення на окупованій території.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
“Російські окупанти продовжують грабувати населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області”, - йдеться в повідомленні.
Зокрема, як зазначається, в населеному пункті Красне Каховського району російські найманці активно відбирають приватні автомобілі з причепами та вантажівки, в які завантажують награбоване майно місцевих мешканців.
Нагадаємо, росіяни примусово вивезли частину мешканців окупованих Олешок на Херсонщині. Людей "евакуюють" нібито через українські обстріли. При цьому ворог займає порожні помешкання місцевих. Також в населеному пункті активно процвітає мародерство.