Російські окупанти продовжують грабувати населення на окупованій території, - Генштаб

Зокрема, загарбники відбирають у людей автомобілі, щоб перевозити награбоване майно.

Російські окупанти продовжують грабувати населення на окупованій території.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Російські окупанти продовжують грабувати населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначається, в населеному пункті Красне Каховського району російські найманці активно відбирають приватні автомобілі з причепами та вантажівки, в які завантажують награбоване майно місцевих мешканців.

Нагадаємо, росіяни примусово вивезли частину мешканців окупованих Олешок на Херсонщині. Людей "евакуюють" нібито через українські обстріли. При цьому ворог займає порожні помешкання місцевих. Також в населеному пункті активно процвітає мародерство.