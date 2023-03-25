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Російські окупанти продовжують грабувати населення на окупованій території, - Генштаб

Зокрема, загарбники відбирають у людей автомобілі, щоб перевозити награбоване майно.

Російські окупанти продовжують грабувати населення на окупованій території, - Генштаб
Окупанти
Фото: armyinform.com.ua

Російські окупанти продовжують грабувати населення на окупованій території. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

“Російські окупанти продовжують грабувати населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області”, - йдеться в повідомленні. 

Зокрема, як зазначається, в населеному пункті Красне Каховського району російські найманці активно відбирають приватні автомобілі з причепами та вантажівки, в які завантажують награбоване майно місцевих мешканців.

Нагадаємо, росіяни примусово вивезли частину мешканців окупованих Олешок на Херсонщині. Людей "евакуюють" нібито через українські обстріли. При цьому ворог займає порожні помешкання місцевих. Також в населеному пункті активно процвітає мародерство. 

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