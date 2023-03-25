Бахмут залишається напрямком головного удару росіян, - Череватий

На Бахмутському напрямку було 18 боєзіткнень за добу.

Останніми днями на Бахмутському напрямку зменшилася кількість боєзіткнень.

Про це речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив в ефірі телемарафону.

"Сьогодні на Бахмутському напрямку було 18 боєзіткнень, ще недавно їх було від 30 до 50. Але поки що Бахмут залишається епіцентром бойових дій, напрямком головного удару противника", - сказав речник.

Череватий повідомив, що за поточну добу противник на Бахмутському напрямку 178 разів відкривав артилерійський вогонь, відбулося 5 авіаударів. Тільки в районі самого міста Бахмут відбулося 40 обстрілів і 16 боєзіткнень, 182 окупанта було знищено й 218 зазнали поранень.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, російський штурм Бахмута на Донеччині практично зупинився. Окупанти змістили оперативний центр своїх зусиль у Авдіївку.