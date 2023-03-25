Зніматимуть з постаментів танки Т-34, - Резніков про плани росіян

Росія вже почала розконсервування танків, вироблених наприкінці 1940-х років.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що Росія планує залучити до війни проти України радянські танки часів Другої світової війни.

Про це Резніков написав у мікроблозі у Twitter.

"Після того, як Росія почала розконсервування танків, вироблених наприкінці 1940-х років, вони також вирішили створити дивізію з танків Т-34 часів Другої світової війни. План полягає у тому, аби зняти їх з постаментів у містах і містечках по всій країні", - повідомив він.

При цьому він пожартував, що новітні танки західного виробництва Abrams, Leopard і Challenger "мають тепер бути дуже наляканими".

Нагадаємо, що Іспанія відправить в Україну першу партію сучасних бойових танків Leopard 2A4 до кінця наступного тижня.