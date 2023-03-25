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Окупанти обстріляли три села на Сумщині

Інформація про втрати серед місцевого населення не надходила.

Російська Федерація зранку 25 березня обстріляла три прикордонні села Сумської області з мінометів.

Про це повідомило Оперативне командування “Північ”.

Росіяни з 09:20 до 09:35, ймовірно, з міномета калібру 120 мм, обстріляли район села Нововасилівка, випустивши чотири міни.

В районі села Бачівськ зафіксовано з 10:05 до 10:10 чотири влучання, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.

В районі села Українське зафіксовано з 09:35 до 10:05 шість влучань, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.

В усіх випадках інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

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Нагадаємо, що протягом дня 24 березня росіяни обстріляли території Есманської та Миропільської громад Сумщини.

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