Окупанти обстріляли три села на Сумщині

Інформація про втрати серед місцевого населення не надходила.

Російська Федерація зранку 25 березня обстріляла три прикордонні села Сумської області з мінометів.

Про це повідомило Оперативне командування “Північ”.

Росіяни з 09:20 до 09:35, ймовірно, з міномета калібру 120 мм, обстріляли район села Нововасилівка, випустивши чотири міни.

В районі села Бачівськ зафіксовано з 10:05 до 10:10 чотири влучання, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.

В районі села Українське зафіксовано з 09:35 до 10:05 шість влучань, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.

В усіх випадках інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, що протягом дня 24 березня росіяни обстріляли території Есманської та Миропільської громад Сумщини.