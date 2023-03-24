Окупанти обстріляли з мінометів і ствольної артилерії дві громади Сумщини

Протягом дня 24 березня росіяни обстріляли території Есманської та Миропільської громад Сумщини.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Так, по Есманьській ОТГ рашисти били з мінометів (зафіксовано 11 "прильотів") та ствольної артилерії (8 "прильотів"). Внаслідок артобстрілу по одному із сіл громади були пошеоджені будинок культури, адміністративне приміщення та лінія електропередач.

12 мін росіяни скинули на Миропілля. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний житловий будинок.

За інформацією військових, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявили.

Нагадаємо, нині російські окупанти за день п’ять разів обстрілювали Дніпропетровщину. А внаслідок ворожих ударів по Чернігівській області загинув житель.