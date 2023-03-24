Держава оплачуватиме підготовку та перепідготовку безробітних, - Шмигаль

Безробітні самі вирішать, де їм навчатися.

Кабмін затвердив порядок підготовки та перепідготовки безробітних.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, тепер безробітні отримають послуги з профілювання та професійної орієнтації.

"Кар’єрний радник допоможе обрати фах, до якого людина схильна. Безробітні самі вирішать, де їм навчатися. До навчального процесу долучаємо роботодавців. Це заощадить час на адаптацію працівника до нового робочого місця. Навчання буде оплачуватися державою за спеціальним сертифікатом", - розповів глава уряду.

Нагадаємо, Нацбанк прогнозує збереження безробіття на рівні 26% у 2023 році з ослабленням у 2025-му.

Згідно з даними опитування, 28% ветеранів ЗСУ мають статус безробітного. Тим часом до “Армії відновлення” залучили майже 6,5 тисяч безробітних.