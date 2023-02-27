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28% ветеранів Збройних сил мають статус безробітного, - опитування

Більше 60% розповіли, що хотіли б мати власну справу.

28% ветеранів Збройних сил мають статус безробітного, - опитування
Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

28% ветеранів, які на цей час не служать у Збройних силах України, мають статус безробітного.

Про це свідчать результати опитування "Портрет ветерана".

Так, 28% опитаних - безробітні. На другому місці - ІТ-галузь (6,7%), на третьому - виробничі професії (6,2%).

Більшість опитуваних (63,6%) також розповіли, що хотіли б мати власну справу, а 15 % - бути найманими працівниками.

На запитання, якої підтримки зараз потребують ветерани, більше половини відповіли, що матеріальної. Також 18,2% зазначили, що потребують медичної допомоги, 8,9% - інформаційної, 7,1% - психологічної.

У майбутньому ветерани хотіли б зміцнити здоров'я, придбати житло, а також мати фінансову підтримку. Також 16,4% хотіли б отримати пільги на землю.

В опитуванні брали участь респонденти з числа ветеранів, що на цей момент не несуть службу в Силах оборони України. Серед них жінки - 9,2%. З них - 23,8% віком 35-44 роки, 38,1% віком 45-59 років. Чоловіки становлять - 90,2% опитаних, переважно середнього віку: 39,9% - 34-44 роки, 26,6% - 45-59 років.

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