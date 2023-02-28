Міноборони відкрило ціни на харчування для військових

Ціна яєць становить 8-9 гривень, макаронних виробів – коливається від 35,70 до 42,30 грн за кілограм, ціна за кілограм картоплі свіжої коливається від 12,60 до 17,70 грн, кілограм картоплі свіжої ранньої вартує від 16,90 до 40 грн, куряче стегно коштує від 90,96 до 108 грн за кілограм.

Міністерство оборони України 28 лютого оприлюднило додатки до договорів щодо вартості послуг з організації харчування ЗСУ, а також ціни на продукти в каталозі, які закуповують постачальники.

Як повідомили в міністерстві, такий підхід буде застосований і до інших угод, які стосуються тилового забезпечення. Зокрема, щодо військової форми, паливно-мастильних матеріалів та іншого.

Відповідна інформація буде публікуватись без відомостей щодо номерів військових частин, їхніх місць розташування та кількості особового складу.

Згідно з опублікованими Міноборони даними, вартість послуги добового харчування склала від 137,04 грн до 144,06 грн (була 145,80 грн). При цьому ціна яєць як першого, так і вищого сорту становить 8-9 гривень, макаронних виробів – коливається від 35,70 до 42,30 грн за кілограм, ціна за кілограм картоплі свіжої коливається від 12,60 до 17,70 грн, кілограм картоплі свіжої ранньої вартує від 16,90 до 40 грн, куряче стегно коштує від 90,96 до 108 грн за кілограм.

Один із додатків:

Пресслужба зазначила, що Міноборони закуповує не продукти зі списку, а послугу з організації харчування військової частини, яка, окрім самих продуктів, включає в себе логістику тощо: приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видача продуктів харчування, їхній облік, приготування страв у стаціонарних та польових умовах, забезпечення технічних засобів приготування їжі паливом, підтримання обʼєктів продовольчої служби (їдалень, складів), обладнання та майна в належному стані та їх технічне обслуговування, відшкодування комунальних витрат та інші заходи, згідно з заявками командирів військових частин у визначених в заявках місцях.

Всі ці витрати закладені у вартість продуктів, без будь яких окремих доплат за інші зазначені послуги. Зменшення цін вдалося забезпечити завдяки скороченню термінів дії договору, що позбавило постачальників необхідності враховувати інфляційні та інші ризики.

Нагадаємо, в січні журналісти оприлюднили дані про те, що Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

ЗМІ опублікували копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Договір підписано із ТОВ "Актив компані".

Для порівняння видання обрало мережу магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази, стверджують журналісти. Наприклад, вартість одного яйця закладена в 17 грн, відповідно 10 – 170 гривень.

У Міноборони заявили, що відомості про зміст закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів, а купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі.