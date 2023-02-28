В Одесі повністю відновили енергопостачання

За 4 години енергетикам вдалося повністю повернути світло мешканцям міста та району.

В Одесі та Одеському районі було повністю відновлено електропостачання побутовим споживачам.

Про це повідомляє енергохолдинг ДТЕК.

"За 4 години енергетикам ДТЕК вдалося повністю повернути світло мешканцям Одеси та Одеського району одразу після завершення ремонту обладнання "Укренерго", - йдеться в повідомленні.

Раніше в НЕК "Укренерго" пояснили, що сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі в регіоні – далися взнаки наслідки ворожих обстрілів із початком робочого тижня та підвищенням споживання в Одеській області.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка майже вся Одеса та Одеський район були знеструмлені через відключення високовольтної лінії.

Через російські обстріли на Одещині сталася найскладніша ситуація з постачанням електроенергії. Тривають цілодобові ремонти енергетичних об'єктів. Також повідомлялося, що критичну інфраструктуру Одеси і Одеського району переведуть на генератори.