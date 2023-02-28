За понеділок Росія 119 разів відкривала вогонь по Херсонській області. Поранені двоє мирних

По Херсону стріляли 18 разів.

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Протягом 27 лютого російська армія 119 разів обстрілювала Херсонську область. Під вогнем перебували 25 населених пунктів.

Херсон обстрілювали 18 разів. Снаряди влучили в приватні і багатоквартирні будинки та територію школи, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

“Є постраждалі серед цивільного населення – 3 людини поранено. Щодо евакуації населення. З деокупованої території області евакуйовано – 87 осіб”, – зазначив він.

За неділю ворог убив у Херсонській області одну мирну людину, двох поранив.