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За понеділок Росія 119 разів відкривала вогонь по Херсонській області. Поранені двоє мирних

По Херсону стріляли 18 разів. 

За понеділок Росія 119 разів відкривала вогонь по Херсонській області. Поранені двоє мирних
Фото: змі окупантів

Протягом 27 лютого російська армія 119 разів обстрілювала Херсонську область. Під вогнем перебували 25 населених пунктів.

Херсон обстрілювали 18 разів. Снаряди влучили в приватні і багатоквартирні будинки та територію школи, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

“Є постраждалі серед цивільного населення – 3 людини поранено. Щодо евакуації населення. З деокупованої території області евакуйовано – 87 осіб”, – зазначив він. 

За неділю ворог убив у Херсонській області одну мирну людину, двох поранив.

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