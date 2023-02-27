«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
У центрі Севастополя рух спротиву вивісив український прапор
У центрі Севастополя рух спротиву вивісив український прапор
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Росіяни намагаються штурмувати позиції поблизу Кремінної та Білогорівки
Росіяни намагаються штурмувати позиції поблизу Кремінної та Білогорівки
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вночі та вранці відкрила вогонь по Херсону, є загиблі та поранені

Натомість ЗСУ відпрацювали по ворожих позиціях на лівому березі області. 

Уночі росіяни щільно обстрілювали Херсон, вранці в місті також чутно вибухи.

За останню добу внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Телеграм.

"ЗСУ добре відпрацювало ворожі позиції на лівому березі, чекаємо на підтвердження", – додав він. 

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своєму каналі в Телеграм зазначив, що завдяки титанічним зусиллям фахівців ТЕЦ ремонт системи завершився, і херсонці скоро отримають тепло у домівки. 

За минулу добу, за його даними, ворог здійснив 97 обстрілів. Постраждали 27 населених пунктів області.

"Місто Херсон ворог обстріляв 21 раз. Снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Є жертви серед цивільного населення – 1 людина загинула, 2 – поранені", – написав він. 

Також з деокупованої території евакуювали 39 людей. 

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби росіяни завдали п'яти ракетних та 13 авіаційних ударів, два з яких – із застосуванням БпЛА типу “Шахед-136” по цивільній інфраструктурі. Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі у Херсонські та Донецькій областях. Є загиблі та пораненні мирні громадяни, знищені цивільні будинки та пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також