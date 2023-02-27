Росія вночі та вранці відкрила вогонь по Херсону, є загиблі та поранені

Натомість ЗСУ відпрацювали по ворожих позиціях на лівому березі області.

Уночі росіяни щільно обстрілювали Херсон, вранці в місті також чутно вибухи.

За останню добу внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Телеграм.

"ЗСУ добре відпрацювало ворожі позиції на лівому березі, чекаємо на підтвердження", – додав він.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своєму каналі в Телеграм зазначив, що завдяки титанічним зусиллям фахівців ТЕЦ ремонт системи завершився, і херсонці скоро отримають тепло у домівки.

За минулу добу, за його даними, ворог здійснив 97 обстрілів. Постраждали 27 населених пунктів області.

"Місто Херсон ворог обстріляв 21 раз. Снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Є жертви серед цивільного населення – 1 людина загинула, 2 – поранені", – написав він.

Також з деокупованої території евакуювали 39 людей.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби росіяни завдали п'яти ракетних та 13 авіаційних ударів, два з яких – із застосуванням БпЛА типу “Шахед-136” по цивільній інфраструктурі. Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі у Херсонські та Донецькій областях. Є загиблі та пораненні мирні громадяни, знищені цивільні будинки та пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.