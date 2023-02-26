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Над Київщиною виявлені ворожі повітряні сили, працює ППО, – Київська ОВА

Інформація уточнюється.

Над Київщиною виявлені ворожі повітряні сили, працює ППО, – Київська ОВА
Фото: alerts.in.ua

У Київській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Як повідомили у Telegram Збройні сили України, на Київщині працюють системи ППО.

“Київщина – працює ППО. Будьте в укриттях”, – йдеться у повідомленні.

У Київській ОВА уточнили, що над регіоном виявлені ворожі повітряні цілі.

"Сили ППО напоготові. Залишайтеся в укриттях до відбою та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не викладайте в мережу", – наголосили в ОВА. 

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Нагадаємо, станом на 23:40 повітряна тривога проголошена у Київській, Чернігівській, Полтавській, Луганській областях, а також у Криму. 

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