Над Київщиною виявлені ворожі повітряні сили, працює ППО, – Київська ОВА

У Київській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Як повідомили у Telegram Збройні сили України, на Київщині працюють системи ППО.

“Київщина – працює ППО. Будьте в укриттях”, – йдеться у повідомленні.

У Київській ОВА уточнили, що над регіоном виявлені ворожі повітряні цілі.

"Сили ППО напоготові. Залишайтеся в укриттях до відбою та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не викладайте в мережу", – наголосили в ОВА.

Нагадаємо, станом на 23:40 повітряна тривога проголошена у Київській, Чернігівській, Полтавській, Луганській областях, а також у Криму.