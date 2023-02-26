Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова

Відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

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Сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил Едуарда Москальова.

Про йдеться в указі, оприлюдненому на сайті президента.

"Звільнити Москальова Едуарда Михайловича з посади командувача Об’єднаних сил", – йдеться у документі.

Нагадаємо, 15 березня 2022 року Володимир Зеленський призначив командувачем Операції Обʼєднаних сил Едуарда Москальова. Попереднього командувача Олексія Павлюка призначили керувати Київською обласною військовою адміністрацією.

Едуард Москальов був начальником штабу – першим заступником командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ України. Був також заступником командувача Обʼєднаних сил.