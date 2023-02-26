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Українські військові збили російський літак під Авдіївкою, – президент

Літак “приземлили” воїни 110-ї окремої механізованої бригади.

Українські військові збили російський літак під Авдіївкою, – президент
Ілюстративне фото

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський подякував українським військовим, які збили поблизу Авдіївки російський літак.

“Особливо вдячний сьогодні нашим хлопцям зі 110-ї окремої механізованої бригади, які збили черговий ворожий літак під Авдіївкою. Слава нашим героям спротиву на тимчасово окупованій території. Вся Україна буде вільною”, – зазначив Зеленський.

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До слова, голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявляв, що 25 лютого Авдіївка на Донеччині перебувала під шквальним вогнем російської армії, поранень зазнала щонайменше одна людина.

 

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