Українські військові збили російський літак під Авдіївкою, – президент

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський подякував українським військовим, які збили поблизу Авдіївки російський літак.

“Особливо вдячний сьогодні нашим хлопцям зі 110-ї окремої механізованої бригади, які збили черговий ворожий літак під Авдіївкою. Слава нашим героям спротиву на тимчасово окупованій території. Вся Україна буде вільною”, – зазначив Зеленський.

До слова, голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявляв, що 25 лютого Авдіївка на Донеччині перебувала під шквальним вогнем російської армії, поранень зазнала щонайменше одна людина.