Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів
Україна не згодна щонайменше з одним пунктом китайського "мирного плану" , - Кулеба
Україна не згодна щонайменше з одним пунктом китайського "мирного плану" , - Кулеба
У Києві ліквідували пожежу на підприємстві (оновлено)
У Києві ліквідували пожежу на підприємстві (оновлено)
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Чому секс між психотерапевтом і клієнтом — це не ок, і хто за це відповідальний
Чому секс між психотерапевтом і клієнтом — це не ок, і хто за це відповідальний
ГоловнаСуспільствоВійна

Україні потрібні винищувачі, щоб зламати вороже панування в небі і почати контрнаступ, – Резніков

Літаки мають бути сучасними і мати новітні радари.

Україні потрібні винищувачі, щоб зламати вороже панування в небі і почати контрнаступ, – Резніков
F-16 Fighting Falcon
Фото: US Air Force

Для початку контрнаступу Збройним силам необхідні сучасні винищувачі F-16, Gripen або Tornado.

Про це пише La Repubblica з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Щоб зламати російське панування в небі над окупованими територіями і почати контрнаступ, нам потрібні F-16, або Gripen, або італійські Tornado... неважливо, якої моделі, аби вони були сучасними і мали новітні радари", – зазначив голова оборонного відомства.

За його словами, українські партнери на останній зустрічі "Рамштайн" зрозуміли, що фактор часу має вирішальне значення.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, ексспікерка Палати представників Сенату США Ненсі Пелосі під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки підтримала надання Україні винищувачів F-16.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також