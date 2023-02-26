Україні потрібні винищувачі, щоб зламати вороже панування в небі і почати контрнаступ, – Резніков

Літаки мають бути сучасними і мати новітні радари.

Для початку контрнаступу Збройним силам необхідні сучасні винищувачі F-16, Gripen або Tornado.

Про це пише La Repubblica з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Щоб зламати російське панування в небі над окупованими територіями і почати контрнаступ, нам потрібні F-16, або Gripen, або італійські Tornado... неважливо, якої моделі, аби вони були сучасними і мали новітні радари", – зазначив голова оборонного відомства.

За його словами, українські партнери на останній зустрічі "Рамштайн" зрозуміли, що фактор часу має вирішальне значення.

Нагадаємо, ексспікерка Палати представників Сенату США Ненсі Пелосі під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки підтримала надання Україні винищувачів F-16.