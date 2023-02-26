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Окупанти відчувають брак техніки, - Східне угруповання

В них з'являються БМП-1, які були зняті з озброєння.

Окупанти відчувають брак техніки, - Східне угруповання

Війська Російської Федерації на фронті відчувають дефіцит важкої техніки.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує 24 канал.

"Також, у них справді дефіцит з технікою. На жаль, удосталь її ще є, але ми вже спостерігаємо дефіцит. Раніше в них був більш оновлений цей парк. На базі радянської техніки вони оновили, наприклад, БТР-82, де гармата замість кулемета встановлена, це була БМП-3 більш модернізована, були танки Т-72 суттєво модернізовані", - наголосив Череватий.

За його словами, в окупантів з'являються БМП-1, які були зняті з озброєння армії РФ.

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Нагадаємо, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

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