Забутий Крим. Як метастази сепаратизму толерувались із Києва

РФ десятиліттями працювала не просто над русифікацією населення Криму, а з пелюсток втовкмачувала кримчанам у голову імперську пропаганду. Допомагали росіянам на цій ниві як проросійські політики у Києві: Петро Симоненко, Наталія Вітренко, Вадим Колесніченко, так і місцеві колаборанти такі як Юрій Мєшков, Сергій Аксьонов, Володимир Константинов чи Наталія Поклонська.

Ще до повномасштабного вторгнення Рух ЧЕСНО публічно називав подібних діячів колаборантами. Тепер же вони є у нашому Реєстрі держзрадників.

Будь-яке зближення України із Заходом чи НАТО ці проросійські політики прирівнювали до фашизму.

Фото: ЧЕСНО

Як саме працювали спецслужби РФ у Криму, ми детально описували у статті "Спецоперація Крим. Від курорту і автономії до депресивної околиці".

Зразки такої агітації ЧЕСНО зібрав у Музеї агітації та політичного трешу. Їх можна переглянути у виставці "Як Крим агітували: проросійська пропаганда, джинса та чорний PR".

Фото: ЧЕСНО

Нагадуємо, що у чинне скликання парламенту потрапили 6 нардепів, які голосували за "Харківські угоди", що дозволяли чорноморському флоту РФ залишитись у Криму до 2047 року. Що стало прелюдією до повноцінної окупації півострова.

Фото: ЧЕСНО

З цієї шістки фігурант Реєстру держзрадників Андрій Деркач — вже без мандату, а Вадим Столар ще чекає на позбавлення повноважень. Загалом же за минулий рік рекордна кількість депутатів ВР склала мандати.

Раніше керівники СБУ та Міноборони, перш ніж отримати посади, могли мати російське громадянство. Зрадники обіймали й ключові посади в уряді. Зокрема три міністри оборони, які на той часи були нардепами, голосували за російський флот у Криму. Це Павло Лебедєв, Дмитро Саламатін та Дмитро Кузьмук.

Лебедєв до парламенту потрапив після того, як виграв вибори в Криму. Рух ЧЕСНО окремо дослідив результати всіх виборів на мажоритарних округах на півострові.

Після втечі Януковича Лебедєв навіть не чекав на свою відставку, одразу вилетів до Криму, а звідти в Кремль. Як повідомляють ЗМІ, він був присутній на церемонії "прийняття" окупованого Криму державою-агресором Росією.

Заодно з політичними агентами Кремля проти України в Криму системно працювала УПЦ московського патріархату. Тепер священники, які тоді допомагали РФ і досі де-факто є розгалуженою агентурною мережею ФСБ, потрапляють до Реєстру держзрадників.

Фото: ЧЕСНО

Агентура працювала не лише з дорослими виборцями, а й на рівні шкіл, де, до речі, агітація заборонена законом. Так учням видавали "Щоденник кримського школяра" російською мовою. Викладали окрему "історію Криму", в якій не знаходилося місця кримським татарам чи українцям. І це все у номінально українських школах ще до тимчасової окупації півострова.

Фото: ЧЕСНО

Більшість згаданих колаборантів у свій час належали до лав Партії регіонів. Парадоксально, але суд заборонив її діяльність лише кілька днів тому — 21 лютого 2023 року. За 9 років після того, як росіяни розпочали свою спецоперацію з окупації Криму.

Однак заборона діяльності проросійських партій жодним чином не вплинула на їхніх депутатів. У Верховній Раді досі залишаються представники ексОПЗЖ, і частина з них — на керівних посадах. Так, фігурант Реєстру дрежзрадників Нестор Шуфрич очолює Комітет з питань свободи слова і виконує функцію прес-секретаря фракції "Слуга народу".

Парламент за рік після повномасштабного вторгнення так і не напрацював жодної ефективної політики, аби позбавити повноважень депутатів проросійських партій. 23 лютого спікер Руслан Стефанчук відмовився поставити у порядок денний законопроєкт Кабміну щодо позбавлення мандатів депутатів місцевих рад від проросійських партій. Це при тому, що він отримав звернення понад 150 депутатів.

Українці вимагають не просто позбавити таких депутатів мандатів.

Фото: ЧЕСНО

А напрацювати законодавчу базу, яка б унеможливила подальше балотування і забезпечила притягнення до відповідальності держзрадників і колаборантів.