Перестаньте читати російські газети, - Подоляк відповів Маску, який назвав "переворотом" події Майдану

В Офісі президента розкритикували американського мільярдера Ілона Маска за те, що він назвав Революцію Гідності "переворотом".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів у Twitter власнику SpaceX.

"Вільні суспільства впливають на держави через діалог та вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база свободи, Ілон Маск. В Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети", - написав він.

Маск у Twitter написав, що хоча президентські вибори 2010 року в Україні, можливо були не зовсім чесними, проте усунули Віктора Януковича з посади за чотири роки внаслідок "перевороту".

"Ці вибори, можливо, були сумнівними, але немає жодних сумнівів в тому, що переворот дійсно був", - написав Маск.

That election was arguably dodgy, but no question that there was indeed a coup — Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2023

Нагадаємо, що американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що заснована ним компанія SpaceX обмежила використання систем супутникового Інтернет-звʼязку Starlink в Україні, щоб "запобігти конфлікту, що може перерости в світову війну".