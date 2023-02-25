Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова

Лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко наголосив, що головною запорукою перемоги є єдність. Він закликав вгамувати емоції, які виникають через накопичену втому, а також поважати свободу слова як важливу складову демократичного суспільства.

“Єдність українців, і українських політиків у протистоянні з ворогом – наша величезна цінність. Їй аплодує увесь світ. І саме це – запорука нашої перемоги. Тому нічого не планую міняти у своїй стратегії через репліку на пресконференції. Послухав – і забув”, – написав п’ятий президент у соцмережі Facebook, коментуючи інцидент зі журналісткою П’ятого каналу на пресконференції.

Порошенко додав, що робитиме все можливе, аби ніщо не зруйнувало цю єдність, а Україна була сильною і демократичною державою.

“Основою ж демократії була і залишається свобода слова. Завдання журналістів – ставити питання, завдання політиків на них спокійно відповідати. Іноді це непросто і нелегко – знаю по собі, але це – частина президентської роботи. Так це працює в демократичних державах, і саме це породжує довіру суспільства та національну єдність”, – переконаний Порошенко.