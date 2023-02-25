В Україні планують створити Єдиний реєстр бранців Кремля

Наразі відомо принаймні про 170 політичних в'язнів у РФ.

Національне інформаційне бюро (НІБ) проводить актуалізацію списків цивільних заручників, які перебувають у російському полоні, та розпочинає роботу над створенням окремого реєстру бранців Кремля.

Про це повідомляє урядовий портал.

Йдеться про тих громадян України – цивільних заручників, які були позбавлені окупантами особистої свободи саме через їх політичну або громадську діяльність.

Наразі НІБ відомо принаймні про 170 таких осіб. Насправді кількість громадян, які знаходяться в полоні через політичну або громадську діяльність, може виявитись набагато більшою.

Передусім, йдеться про кримських татар, які протягом 9 років окупації півострова чинять спротив окупантам.

Символічно, що НІБ починає роботу над створенням такого реєстру напередодні Дня кримського спротиву російській окупації, який Україна відзначає 26 лютого.

Нагадаємо, щонайменше 89 кримських татар є політв’язнями Кремля.