Перші чотири польські танки Leopard 2 вже в Україні

Крім того, найближчими днями Польща передасть Україні ще 60 пострадянських танків, зокрема PT-91 Twardy.

Польща поставила до України перші чотири танки Leopard 2.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні ми повідомляємо про перші танки з Польщі", - повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушом Моравецьким у Києві.

За його словами, важливо, що перші надані Україні танки Leopard надійшли саме з Польщі.

Президент підкреслив, що польські танки посилять українську оборону.

Глава держави нагадав, що Польща є одним із фундаторів танкової коаліції для України.

"Ми зробимо все, щоб цей новий танковий старт був потужним рухом. Дякую усім нашим партнерам, які долучилися вже або долучаться", - додав глава держави.

“Cьогодні як перша європейська країна символічно хочу передати тобі, Володимире, перші чотири польські танки Leopard 2 A4. Це танки, які, без сумніву, прекрасно доповнять лави на полі бою і прекрасно себе покажуть”, - заявив Моравецький.

Він додав, що незабаром Польща передасть чергові танки.

Глава польського уряду зазначив, що Варшава переконує партнерів з ЄС та НАТО, аби вони так само передавали Україні Leopard 2.

Він вручив Зеленському символічне підтвердження передачі танків, зауваживши, що Польща з успіхом будує “коаліцію кільканадцяти країн”, які передаватимуть Україні ці машини.

Крім того, найближчими днями Польща передасть Україні ще 60 пострадянських танків, зокрема PT-91 Twardy.

Як відомо, Польща передає Україні роту танків Leopard 2 (14 танків). До Польщі на опанування танків Leopard 2 прибули 105 українських військових, які тренуються на полігоні Свєнтошув. Йдеться про 21 екіпаж танків, а також технічний персонал обслуговування танків.

Нагадаємо, сьогодні Україна закликала союзників подвоїти всебічну підтримку для пришвидшення перемоги. Це звернення Україна приурочила до річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації.