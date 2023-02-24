Україна закликала союзників подвоїти всебічну підтримку для пришвидшення перемоги

Україна закликала своїх союзників подвоїти всебічну підтримку для пришвидшення перемоги.

Про це йдеться в заяві МЗС України до року з початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

“24 лютого минає рік з початку повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну, яке перетворилося на найбільшу конвенційну війну в Європі після Другої світової війни. Єдиною причиною неспровокованої агресії РФ стали неоімперські амбіції та експансіонізм російського керівництва в рамках намагань відродити “російську імперію” шляхом загарбання земель сусідніх країн”, - йдеться в заяві.

Зазначається, що повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року стало продовженням злочину агресії, яку Росія здійснює проти України з лютого 2014 року, коли вона тимчасово окупувала Автономну Республіку Крим, місто Севастополь та окремі регіони в Донецькій та Луганській областях України.

Своїми злочинними діями Росія грубо порушила Статут ООН, фундаментальні норми й принципи міжнародного права, низку двосторонніх та багатосторонніх договорів. Вже рік, як Україна захищає себе та увесь демократичний світ від російського неоколоніалізму, щоденно віддаючи життя своїх найкращих синів і дочок за свободу, демократію та верховенство права.

У Кремлі розраховували на те, що для захоплення України знадобиться кілька днів, а український народ буде зустрічати російських окупантів хлібом і сіллю. У здатність України захистити себе не вірили рік тому, на жаль, і деякі інші країни.

Натомість, завдяки відданості українського народу принципам свободи, справедливості і власної гідності, Україна вистояла і не лише зупинила російську навалу, але й успішно стримує її вже багато місяців, здійснюючи успішні контрнаступи, в результаті яких було звільнено близько половини окупованих у 2022 році російськими військами українських територій.

Наразі свого визволення очікують тимчасово окуповані Росією частини Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, а також Автономна Республіка Крим та місто Севастополь.

За 365 днів масштабної війни, розв’язаної проти України, Російська Федерація як держава-агресор, держава-терорист та порушник міжнародного права, використовуючи безпідставні звинувачення, принесла в Україну смерть та страждання.

Триваюча загарбницька війна російського режиму зруйнувала життя мільйонів українців, зрівнявши із землею їхні рідні домівки та змусивши їх шукати безпеку та притулок в інших регіонах України та за її межами.

Через постійні ракетно-артилерійські обстріли та руйнування українських міст і сіл, об’єктів цивільної енергетичної і транспортної, інфраструктури, житлових та пологових будинків, дитячих садків та шкіл, стадіонів та лікарень, театрів та музеїв, промислових об’єктів, сотні тисяч українців мають проблеми з електро-, водо- і теплозабезпеченням, а економіка України зазнала величезного удару, втративши понад 30% річного ВВП. Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Захопленням Чорнобильської атомної електростанції та триваючою окупацією Запорізької атомної електростанції, Росія свідомо порушила існуючі стандарти ядерної і радіаційної безпеки, поставила світ на межу нової ядерної катастрофи.

Дії РФ на тимчасово окупованих українських територіях, проведення нікчемних референдумів про їхнє приєднання до РФ і спроба їхньої анексії, знищення української культури та мови, розграбування музейних фондів, насильницьке вивезення десятків тисяч дітей та примусова паспортизація є нічим іншим, як геноцидом українського народу.

“На цьому переломному етапі війни закликаємо наших міжнародних партнерів подвоїти всебічну та критично необхідну підтримку Україні заради пришвидшення української перемоги”, - йдеться у заяві.

Зазначається, що критично важливою є подальша консолідація зусиль навколо Формули миру Президента України Володимира Зеленського, втілення якої дозволить забезпечити справедливий і довготривалий мир в Україні та не допустить повторення подібної агресії в майбутньому.

Незмінними передумовами для настання миру мають стати повне виведення російських військ із території України, відновлення її міжнародно визнаних кордонів, виплата репарацій за всю заподіяну шкоду, спричинену збройною агресією Росії, та притягнення до міжнародно-кримінальної відповідальності тих, хто віддавав злочинні накази та тих, хто їх виконував.

Також зазначається, що Україна продовжить рухатися до перемоги над російською агресію, а також продовжить рух до повноправного членства в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, сьогодні США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 2 млрд доларів. Серед іншого він включає боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди і безпілотники.

У свою чергу, Британія ввела нові санкції проти РФ, у тому числі вони стосуються атомної галузі. Вони включають заборону на експорт усіх товарів, які Росія використовувала на полі бою в Україні. Також санкції стосуються "Росатому", "Газпрому" та "Ростеху".