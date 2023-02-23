Порошенко закликав зберегти грошове забезпечення у 30 тисяч гривень для всіх військових

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав зберегти гідне грошове забезпечення українським військовим. На його думку, зараз, як і рік тому, всі можливі ресурси мають бути спрямовані на ЗСУ, від яких залежить перемога України.

«Сьогодні 365 день «триденної війни», якою її планував ворог. Навіть наші партнери з НАТО давали нам не більше семи днів. Але 9 років війни, включно з роком широкомасштабного російського вторгнення, показали – українці здатні здобувати блискучі перемоги», – констатував Порошенко.

Він нагадав, що в перші дні після ракетних ударів Росії на базі офісу "ЄС" був сформований один зі штабів територіальної оборони, який виступив на оборону Києва.

«З першого дня ми заявили про принцип внутрішньої єдності, коли вся країна має об’єднатися навколо перемоги. Немає ніякої великої Росії – і ми це довели. Є банда хижаків, яка об’єдналася навколо божевільного фюрера», – вважає Порошенко.

«Літаки, ракети далекого радіусу дії, протиповітряна оборона, засоби радіоелектронної боротьби, танки, бронемашини нам потрібні не колись – потрібні зараз для того, щоб весною забезпечити наступ Збройних Сил України. І так само, як ми вимагали рік тому 50 мільярдів гривень для Збройних Сил, так і зараз ми вимагаємо, щоб 30 тисяч гривень кожному воїну були недоторканими. Ми просимо поставити законопроект 9006 зараз», – закликав експрезидент.