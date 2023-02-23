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Правоохоронний комітет відхилив законопроєкт про посилення незалежності САП, – Шабунін

Голова ЦПК додав, що відповідні зміни Україна зобовʼязувалася внести перед ЄС. 

Правоохоронний комітет відхилив законопроєкт про посилення незалежності САП, – Шабунін
Фото: САП у Facebook

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності відхилив законопроєкт №8402, який передбачав посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це в фейсбук повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він пояснив, що згідно з чинним законодавством звільнити керівника САП можна тільки рішенням генерального прокурора за поданням Офісу генпрокурора. 

Після такого звільнення процесуальні права переходять самому генпрокурору, яким нині є Андрій Костін, а адміністративні – першому заступнику генерального прокурора. Зараз це – Синюк. 

"Власне все, це – смерть будь-якої незалежності/ефективності антикорупційних органів. НАБУ/САП одномоментно перетворюються на Татарівське ДБР. Неважливо, що розслідують детективи – все це Костін/Синюк заблокують/зіллють за 5 хв", – вважає Шабунін.

Голова ЦПК додав, що відповідні зміни Україна зобовʼязувалася внести перед ЄС. 

За його словами, найбільше в комітеті "вклався" в те, щоб законопроєкт відхилили, представник нині забороненої ОПЗЖ Григорій Мамка та "Слуга народу" Максим Бужанський, відомий своїми сумнівними висловлюваннями і діями, як, наприклад, відмова підвестися під час хвилини мовчання за загиблими на Майдані чи просуванням російської мови навчання.

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