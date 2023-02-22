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Нардепи з групи дружби з Ватиканом вперше зустрілися з папою римським

Також відбулися зустрічі з керівниками відомств Ватикану.

Нардепи з групи дружби з Ватиканом вперше зустрілися з папою римським
Фото: Vatican Media

Нещодавно створена у Верховній Раді депутатська група дружби між Ватиканом і Україною здійснила перший візит до Ватикану.

Про це повідомляє Vatican News.

Серед учасників загальної аудієнції з папою римським Франциском були українські парламентарі з депутатської групи дружби між Ватиканом і Україною, в яку увійшли представники майже всіх фракцій. Групу очолює нардеп з фракції "Слуга народу" Ростислав Тістик.

Від 20 до 22 лютого кілька представників цього об’єднання здійснили перший робочий візит до Ватикану. В його рамках відбулися зустрічі з керівниками відомств Римської Курії, зокрема, з Державним Секретарем і Секретарем у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями, з представниками дипломатичного корпусу, з журналістами. 

Українські парламентарі також взяли участь у Святій Месі за мир в Україні, яку відслужив секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами і міжнародними організаціями архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер.

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Нагадаємо, що у січні Митрополит Київський і всієї України Епіфаній перебував з першим офіційним візитом у Ватикані.

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