Китайський топчиновник запевнив Борреля, що Китай не надає зброю Росії

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки додав, що "ми маємо бути уважними".

Керівник Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван І запевнив главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля, що його держава не надає зброю Росії.

Про це Боррель повідомив на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"У нас була відверта розмова з Ван І у Мюнхені. Він чітко мені сказав, що Китай не може надавати зброю країнам, які перебувають у стані війни. Вони не надають зброю Росії. Ван І зазначив, що це є принцип політики закордонних справ Китаю…", - сказав Боррель.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки додав, що "ми маємо бути уважними" і наразі "немає доказів того, що Китай постачає зброю Росії".

Нагадаємо, на брифінгу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО все більше стурбоване тим, що Китай планує надати смертоносну зброю РФ.

Днями держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Пекін розглядає можливість надання летальної допомоги Росії.