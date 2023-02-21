Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
У Туреччинні сталися ще два землетруси, є загиблі і поранені (оновлено)
У Туреччинні сталися ще два землетруси, є загиблі і поранені (оновлено)
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
ГоловнаПолітика

Китайський топчиновник запевнив Борреля, що Китай не надає зброю Росії

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки додав, що "ми маємо бути уважними".

Китайський топчиновник запевнив Борреля, що Китай не надає зброю Росії
Керівник Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван І
Фото: скриншот відео

Керівник Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван І запевнив главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля, що його держава не надає зброю Росії.

Про це Боррель повідомив на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"У нас була відверта розмова з Ван І у Мюнхені. Він чітко мені сказав, що Китай не може надавати зброю країнам, які перебувають у стані війни. Вони не надають зброю Росії. Ван І зазначив, що це є принцип політики закордонних справ Китаю…", - сказав Боррель.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки додав, що "ми маємо бути уважними" і наразі "немає доказів того, що Китай постачає зброю Росії".

Нагадаємо, на брифінгу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО все більше стурбоване тим, що Китай планує надати смертоносну зброю РФ.

Днями держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Пекін розглядає можливість надання летальної допомоги Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також