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"Ми все більше стурбовані тим, що Китай планує надати смертоносну зброю", – генеральний секретар НАТО

Раніше про такі плани Пекіна повідомив держсекреатр США. 

"Ми все більше стурбовані тим, що Китай планує надати смертоносну зброю", – генеральний секретар НАТО
Сі Цзіньпін і Путін (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін не готується до миру, натомість він готується до продовження війни. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем після перших тристоронніх переговорів у форматі Україна-ЄС-НАТО. 

"Навпаки, як він дав чітко це зрозуміти сьогодні: він готується до її (війни – Ред.) продовження. Росія починає нові наступальні дії, мобілізує додаткові війська. Вона звертається до Північної Кореї та Ірану по допомогу. Ми також все більше стурбовані тим, що Китай планує надати смертоносну зброю для підтримки російської війни", – сказав він.

Столтенберг наголосив, що Путін не повинен перемогти, оскільки російська перемога означатиме, що агресія працює, а сила винагороджується. Перемога Росії загрожуватиме всьому світові, тож генсек НАТО підкреслив, що необхідно посилювати підтримку України і дати їй те, що потрібно для перемоги. 

"Ми повинні зрозуміти, що майбутнє України у євроатлантичній родині. Після завершення війни ми повинні втілити   довготермінові механізми щодо безпеки України, забезпечити, зоби Росія більше не змогла продовжити руйнувати європейську безпеку і розірвати коло російської агресії.  Тому НАТО і надалі підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно", – зазначив він. 

Про те, що Пекін розглядає надання Росії летальної допомоги, днями заявив дерсекретар США Ентоні Блінкен. Він сказав, що Китай розмірковує над постачанням озброєння та боєприпасів. Сьогодні топдипломат Китаю Ван І прибув до Москви для перемовин із російськими високопосадовцями. Раніше він говорив, що 24 лютого представить "мирний план" для України.

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