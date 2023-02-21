​УЗ перейменує Південну і Південно-Західну залізниці

Укрзалізниця перейменує дві свої регіональні філії, аби позбавити їх застарілих назв.

Про це йдеться на сайті УЗ.

Регіональні філії "Південна залізниця" та "Південно-Західна залізниця" змінять назви в межах програми українізації об’єктів залізничного транспорту.

Цю програму представив 21 лютого очільник УЗ Олександр Камишін.

"Чому залізниця із центром у столиці має назву «Південно-Західна», а залізниця, що має центр у Харкові, на півночі України, — «Південна»? Це засилля імперської, російської давнини, яке не має нічого спільного з українським сьогоденням. Саме тому в рамках нашої програми «Залізна українізація» ми змінимо це раз і назавжди", -пояснив Камишін.

Процес перейменування регіональних філій мають завершити цього року.

В УЗ зазначили, що розпочали трирічну програму (2023-2025 рр.) "Залізна українізація", яка має на меті повністю позбутись імперських та російських назв, позначок, зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту. Комплексна програма розрахована на 2023-2025 рр. За цей час в декілька етапів планують українізувати все, що повʼязує залізничну галузь України з РФ: назви залізниць, позначки кілометражу, сигнальні позначки, радянські барельєфи, назви станцій тощо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в офіційних документах Укрзалізниці відсутня така назва вокзалу Харкова як "Південний вокзал".

Торік в УЗ повідомили, що ініціюють перейменування восьми станцій кільцевої електрички в Києві.