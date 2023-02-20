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Євросоюз виділяє понад 17 млн євро на цифровізацію України

Команда Мінцифри впроваджуватиме проєкт разом з європейськими партнерами з Естонської академії електронного управління.

Євросоюз виділяє понад 17 млн євро на цифровізацію України
Фото: zoda.gov.ua

Європейський Союз запускає проєкт "Цифрова трансформація для України" (DT4UA) та виділяє 17,4 млн євро допомоги. Програма має допомогти Україні запровадити ефективні, доступні та безпечні державні послуги, а також швидко реагувати на виклики війни.

Про це повідомляє сайт Мінфіну з посиланням на Мінцифри. 

Зазначається, що Євросоюз визначив 4 напрями, на які спрямоване фінансування:

  • розвиток цифрових послуг та застосунку Дія;
  • вдосконалення обміну даними між реєстрами та держустановами;
  • розвиток інфраструктури електронної ідентифікації відповідно до регламенту eIDAS;
  • розвиток системи електронного управління, що дозволить прозоро розглядати кримінальні справи.

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Зазначається, що команда Мінцифри впроваджуватиме проєкт разом з європейськими партнерами з Естонської академії електронного управління, яка 12 років співпрацює з українським держсектором.

Серед спільних проєктів – EGOV4UKRAINE, EU4DigitalUA та "Підтримка ЄС у зміцненні кібербезпеки України". Зараз Академія впроваджує в Україні чотири проєкти із загальним бюджетом 41 мільйон євро.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації анонсувало розгортання 4G зв’язку для 350 сіл в Україні.

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