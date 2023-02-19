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Україна стала членом європейської сім'ї, - Боррель

Війна з Росією стала "екзистенційною загрозою європейській безпеці".

Україна стала членом європейської сім'ї, - Боррель
Жозеп Боррель
Фото: twitter.com/davidgonzal123

Україна вже стала членом європейської сім'ї, а Євросоюз має уточнити процедури, щоб це відобразити. 

Про це керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Україна вже стала членом європейської сім'ї, залишилося просто інституціоналізувати це рішення", – заявив він.

Українці у боротьбі з російською агресією змінили історію і довели, що Україна за визначенням належить до Європейського Союзу, і ЄС має уточнити свої процедури, щоб відобразити цю реальність, сказав Боррель.

За його словами, Європейський союз - "це армія України", тому що конфлікт, який проходить на її території, є "екзистенційною загрозою європейській безпеці".

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Також Боррель заявив, що Європейський Союз та його країни-члени мають прискорити постачання зброї для України.

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