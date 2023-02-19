На сьогодні найважча ситуація на Кремінському напрямку, - Гайдай

Неспокійно на Сватівському напрямку, але там позиції ЗСУ більш стабільні.

Російські загарбники намагаються протиснути українську оборону на Кремінському напрямку, а на Сватівському активно застосовують бронетехніку.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«На сьогодні найважча ситуація на Кремінському напрямку. Там найбільше обстрілів, атак, пробують (росіяни – ред.) десь протиснути нашу оборону. Так само неспокійно на Сватівському напрямку, але там у нас позиції більш стабільні та вдається щодня підбивати важку техніку. Нещодавно три БМП за один вечір спалили якраз наші хлопці», - зазначив Гайдай.

За його словами, на всіх напрямках тривають постійні обстріли. Утім, тактика ворога відрізняється через відмінності у ландшафті. Так, на Сватівському напрямку росіяни використовують броньовані автомобілі, між якими йде піхота. Транспортні засоби намагаються максимально близько під’їхати до українських позицій. Натомість лісиста місцевість Кремінної не дозволяє такого зробити.

Гайдай додав, що нині ситуація на всіх напрямках складна, але повністю контрольована українськими Силами оборони.

Нагадаємо, що російські окупанти встановили на Луганщині потужу систему радіоелектронної боротьби, яка обмежує роботу дронів.