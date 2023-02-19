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Майже 1400 дітей вбиті та поранені внаслідок агресії росіян

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 445.

Майже 1400 дітей вбиті та поранені внаслідок агресії росіян
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 461 дитина, понад 924 дітей поранено.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 19 лютого більше ніж 1385 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 461 дитина загинула та понад 924 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 445, Харківській - 272, Київській - 123, Херсонській - 87, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64", – сказано у повідомленні.

Зокрема, 17 лютого внаслідок обстрілу окупантами Бахмута Донецької області поранено 16-річного хлопця.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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Нагадаємо, що 16 лютого, російські війська обстріляли Бахмут у Донецькій області зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню “Град”. Через обстріл загинули 5 та отримали поранення 9 мешканців.

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