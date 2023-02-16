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Через обстріл окупантами Бахмуту загинули 5 та отримали поранення 9 мешканців, - Офіс Генпрокурора

Наразі окупанти продовжують обстрілювати місто. 

Через обстріл окупантами Бахмуту загинули 5 та отримали поранення 9 мешканців, - Офіс Генпрокурора
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 16 лютого, російські війська обстріляли Бахмут у Донецькій області зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню “Град”. 

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Окупанти вкотре поцілили по житловому кварталу міста.

“Від атаки армії РФ загинули троє чоловіків та двоє жінок. Дев’ятеро громадян отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості”, - йдеться у повідомленні.

В прокуратурі додали, що також було пошкоджено багато житлових будинків.

Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України). 

Нагадаємо, сьогодні російський снаряд вбив 70-річну мешканку Херсона просто серед вулиці. Також, сьогодні вранці в селі Зміївка на Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинуло подружжя.

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