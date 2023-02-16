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Україна отримала перші тимчасові переправи від Швеції

Понтонні переправи мають у розкладеному вигляді довжину 8 метрів.

Україна отримала перші тимчасові переправи від Швеції
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури

Швеція надіслала до України шість катерів, які можна використати як понтонні переправи. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

“Це перші подібні спецзасоби, які отримали цивільні дорожники, раніше їх використовували виключно військові інженери”, - повідомили в міністерстві.

Понтонні переправи мають у розкладеному вигляді довжину 8 метрів. Вони можуть бути використані для відновлення транспортного сполучення на звільнених територіях.

Завдяки ним можна буде налагодити стабільне постачання гуманітарної допомоги на територію звільнених від росіян громад та налагодити постачання продукції для відновлення економічної активності на деокупованих територіях.

Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури

Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури

Нагадаємо, британська залізнична компанії Network Rail Infrastructure Limited за сприяння Міністерства транспорту Великобританії надіслала допомогу українським залізничникам. До України прибуло обладнання для швидкого відновлення мостів та залізничної інфраструктури. Вантаж з 45 контейнерів містить мостову систему Acrow 700XS Rail, опори, обшивку тунелів та інструменти.

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