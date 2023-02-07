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Укрзалізниця отримала обладнання для швидкого відновлення мостів та залізничної інфраструктури

Залізничники отримають від британських колег допомоги на майже 10 млн фунтів стерлінгів.

Укрзалізниця отримала обладнання для швидкого відновлення мостів та залізничної інфраструктури
Фото: Скріншот з відео

Британська залізнична компанії Network Rail Infrastructure Limited за сприяння Міністерства транспорту Великобританії надіслала допомогу українським залізничникам.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

До України прибуло обладнання для швидкого відновлення мостів та залізничної інфраструктури. Вантаж з 45 контейнерів містить мостову систему Acrow 700XS Rail, опори, обшивку тунелів та інструменти.

В Укрзалізниці додали, що у січні залізничники пройшли навчальний тренінг з роботи із системою Acrow 700XS Rail Bridge.

“Загалом залізничники отримають від британських колег допомоги на майже 10 млн фунтів стерлінгів”, - підсумували в пресслужбі перевізника.

Нагадаємо, чиновники Мінцифри та Мінінфраструктури планують до кінця 2023 року запустити Wi-Fi від Starlink у поїздах Інтерсіті

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