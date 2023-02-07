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Пісторіус обіцяє, що Україна в березні отримає партію Leopard 2

Також Україні буде передано п'ять зеніток Gepard.

Пісторіус обіцяє, що Україна в березні отримає партію Leopard 2
Фото: Офіс президента

Українські військові отримають до кінця лютого 2023 року ще більше керованих ракет для протиповітряної оборони. Окрім цього Німеччина ще передасть танки.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Suddeutsche Zeitung.

За його словами, дане рішення було прийнято після його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. В ході бесіди було обговорено передачу Україні додаткового озброєння. До кінця березня Україна отримає партію танків Leopard 2A6.

Так, до кінця лютого Україні буде передано п'ять зенітних танків Gepard і ще п'ять інженерних танків Badger. Окрім цього Україна отримає у березні п'ять танкових мостоукладачів "Biber".

Нагадаємо, що 7 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до України.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, федеральний уряд дозволив експорт 187 танків Leopard 1 від груп Rheinmetall і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). 88 Leopard 1 походять від Rheinmetall, 99 від FFG.

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