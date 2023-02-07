У вівторок, 7 лютого, російські військові з артилерії обстріляли Куп'янськ у Харківській області.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Правоохоронці нагадують, що 6 лютого російські військові також обстріляли з артилерії та РСЗВ Куп‘янськ.

"Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобіль. Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 6 лютого російські окупаційні війська обстріляли Вовчанськ у Харківській області.